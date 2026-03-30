الكويت: هجوم إيراني يستهدف محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه ويودي بحياة عامل

الكويت في 30 مارس/ وام/ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت عن تعرض مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني آثم ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فاطمة جوهر حياة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث وضمان استمرار كفاءة التشغيل بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.

- خلا -