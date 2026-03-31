دبي لكرة السلة يحافظ على الصدارة رغم خسارته أمام النجم الأحمر

بلجراد في 30 مارس/وام/ حافظ فريق دبي لكرة السلة على صدارة مجموعته في مرحلة أفضل 8 من الدوري الأدرياتيكي (ABA League)، رغم خسارته أمام سرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي بنتيجة 82-84، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة ألكسندر نيكوليتش في العاصمة الصربية بلجراد ضمن الجولة الخامسة.

وتأخر فريق دبي في الشوط الأول بنتيجة 33-47، قبل أن يقدم أداءً أفضل في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق تدريجياً، إلا أن الوقت لم يسعفه لتغيير النتيجة.

ومع تبقي ثلاث جولات على ختام مرحلة أفضل 8، يواصل فريق دبي صدارته بسجل 18 فوزاً مقابل 3 خسائر، معززاً حظوظه في إنهاء المرحلة بالمركز الأول قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.