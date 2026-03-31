الناتج الصناعي لكوريا يسجل نموا بنسبة 2.5% خلال فبراير

سيئول في 31 مارس/ وام/ سجل الناتج الصناعي لجمهورية كوريا أسرع نمو له خلال 5 سنوات و8 أشهر في فبراير الماضي، بفضل المكاسب في قطاعي التصنيع والخدمات، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية .

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن بيانات الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع بمقدار 2.5% على أساس شهري خلال فبراير، مسجلا أسرع زيادة منذ يونيو عام 2020 عندما قفز بنسبة 2.9% على أساس شهري.

وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد، بنسبة 5.4% على أساس شهري خلال الشهر الماضي، ويمثل هذا أيضا أكبر زيادة منذ يونيو عام 2020 عندما ارتفع بنسبة 6.6%.

وعلى وجه الخصوص، قفز إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 28.2% على أساس شهري خلال فبراير، وظلت مبيعات التجزئة وهي مقياس للإنفاق الخاص، دون تغيير عن الشهر السابق.

- خلا -