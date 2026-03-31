"العالمية القابضة" تحصل على الموافقات للاستحواذ على 41.5% من "سمان كابيتال" الهندية

أبوظبي في 31 مارس/ وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم، عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 41.5% في شركة "سمان كابيتال ليميتد" بعد احتساب جميع الأدوات القابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية).

وتُنفَّذ الصفقة على عدة مراحل، حيث تم الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 26.9% حتى تاريخه، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال الأدوات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند.

كما سيتم تنفيذ عرض شراء إلزامي، للاستحواذ على ما يصل إلى 26% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة من المساهمين العموميين، بما يتوافق مع لوائح الأوراق المالية في الهند.

وبعد إتمام كافة مراحل الصفقة، ستصبح الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيسياً في "سمان كابيتال"، مع حقوق تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والاضطلاع بدور فاعل في توجيه الإستراتيجية العامة للشركة.

وتشكل شركة "سمان كابيتال" الآن جزءاً من "جودان فاينانشال"، الذراع الاستثمارية التابعة للشركة العالمية القابضة المختصة في قطاع الخدمات المالية والتي تم تأسيسها مؤخراً، ما سيعزز منصة الخدمات المالية للمجموعة ويدعم تحقيق طموحاتها للنمو في هذا القطاع.

وتُعد "سمان كابيتال ليميتد"، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً في أكثر من 150 مدينة وبلدة، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظفا، ما يعزز دورها الحيوي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الهند.

ويمثل هذا الاستثمار محطة بارزة في مسيرة التوسع الإستراتيجي للشركة العالمية القابضة في السوق الهندية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتوظيف رأس المال، ونهجها القائم على بناء الشراكات للاستثمار في أسواق النمو الواعدة.

وتعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، حيث يؤدي قطاع شركات التمويل غير المصرفي دوراً محورياً في رأب الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والطلب المتزايد على الائتمان.

ومع تزايد تنظيم الاقتصاد وتعزيز الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت هذه الشركات في موقع قوي يؤهلها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم استدامة النمو الاقتصادي في الهند.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، بهذه المناسبة، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد للتوسع في قطاع الخدمات المالية في الهند، لافتا إلى أنه الشركة العالمية القابضة مع تحولها إلى مساهم رئيسي في شركة "سمان كابيتال"، تؤكد التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ودعم منصة محورية تؤدي دوراً أساسياً في تمكين الأفراد من تملّك المنازل وتعزيز الوصول إلى الائتمان، مشيرا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات الشركة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بشكل فاعل في تطوير المنظومة المالية في الهند.

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سمان كابيتال ليميتد"، إن مسيرة سمان كابيتال تدخل اليوم فصلاً جديداً ومهماً، ويعزز انضمام الشركة العالمية القابضة كمساهم رئيسي التوافق في الرؤية طويلة الأمد بين الجانبين، إلى جانب الدعم الرأسمالي لتعزيز قدرة "سمان كابيتال" على قيادة المرحلة التالية من النمو، مؤكدا ثقته بأن هذه الشراكة ستُمكّن "سمان كابيتال" من توسيع نطاق منصتها، وتعزيز انتشارها، ومواصلة تقديم قيمة مستدامة لمتعامليها وكافة أصحاب المصلحة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز الميزانية العمومية لشركة "سمان كابيتال"، ودعم المرحلة التالية من نموها، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول إقراض مبتكرة تستهدف الشرائح التي تعاني من محدودية الوصول إلى التمويل.

يُذكر أن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط المطلوبة للإغلاق.