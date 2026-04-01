ولي عهد رأس الخيمة يتفقد مسار «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»

رأس الخيمة في الأول من أبريل / وام / قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بزيارة تفقدية اطلع خلالها على مسار تدريب المشاركين في مبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، حيث التقى سموه رئيس اللجنة المنظمة وعدداً من المدربين والشباب المشاركين.

وتجوّل سموه في مرافق التدريب، متابعاً عن قرب أداء المشاركين وخطط التأهيل التي يشرف عليها مختصون، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم برامج نوعية تسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز جودة الحياة لدى فئة الشباب.

وخلال الزيارة، أشاد سموه بالجهود الاستثنائية التي تبذلها اللجنة المنظمة في ترسيخ ثقافة الرياضة، مؤكداً أن ما رآه من حماس وانضباط في الحصص التدريبية يعكس الوعي المتنامي لدى أبناء الإمارة بأهمية الصحة البدنية كركيزة أساسية لجودة الحياة.

رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.