الصادرات الشهرية لكوريا تتجاوز حاجز 80 مليار دولار لأول مرة في مارس

سيئول في الأول من أبريل / وام/ تجاوزت الصادرات الشهرية لجمهورية كوريا، حاجز 80 مليار دولار أمريكي لأول مرة خلال شهر مارس الماضي، مسجلةً قفزة بنحو 50% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بشحنات قياسية من أشباه الموصلات، وفق البيانات الصادرة اليوم "الأربعاء" عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن الوزارة أن إجمالي الشحنات الصادرة بلغ 86.13 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 48.3% على أساس سنوي.

ويمثل هذا الرقم أيضا ارتفاعا ملحوظا عن أعلى مستوى شهري سابق بلغ 69.5 مليار دولار أمريكي، والذي سُجّل في ديسمبر 2025.

وارتفعت الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى 60.4 مليار دولار أمريكي خلال مارس، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 25.74 مليار دولار أمريكي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 151.4% على أساس سنوي، مسجلةً رقمًا قياسيًا بلغ 32.83 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، متجاوزةً حاجز 30 مليار دولار لأول مرة.