المنتخب العراقي يهزم نظيره البوليفي ويتأهل إلى كأس العالم 2026

مونتيري - المكسيك في الأول من أبريل/ وام/ تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كـأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه اليوم على منتخب بوليفيا 2-1 في نهائي الملحق العالمي على ملعب "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية.

وسينضم المنتخب العراقي إلى المجموعة التاسعة في المونديال العالمي، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، عائدا إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما من آخر مشاركة له في مونديال المكسيك 1986.

ووضع اللاعب علي الحمادي المنتخب العراقي في المقدمة بعد 10 دقائق من بداية المباراة، بينما أدرك المنتخب البوليفي التعادل عن طريق اللاعب موزيس بانياجوا "ق 38"، ثم حسم اللاعب أيمن حسين النتيجة لمصلحة العراق "ق 53".