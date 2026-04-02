سفير الإمارات يلتقي شيخ الأزهر لبحث تعزيز التعاون

القاهرة في 2 أبريل / وام / قام سعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بسعادة حمد الزعابي، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأزهر بدولة الإمارات، وما تشهده من تطور مستمر.

وجدد فضيلته إدانة الأزهر الشديدة للاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية في دولة الإمارات والدول الخليجية ودول المنطقة، مشدداً على رفض تعريض المدنيين للخطر، متمنياً للمنطقة دوام الأمن والأمان والسكينة والازدهار.

من جانبه أكد سعادة حمد الزعابي تقدير دولة الإمارات العميق للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي، ودوره المحوري في تعزيز ثقافة السلام العالمي وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية في مختلف الأرجاء.

كما شدد سعادته على حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز آفاق التعاون مع الأزهر الشريف، باعتباره ركيزة مهمة في مواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من الأفكار الهدامة.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الشعوب، والعمل جنباً إلى جنب مع الأزهر لتجنيب شعوب المنطقة والعالم الصراعات والحروب.