الأمم المتحدة تحث على فتح المزيد من المعابر في غزة

نيويورك في 2 أبريل/ وام/ حثت الأمم المتحدة مجددا على ضرورة فتح المزيد من معابر قطاع غزة من أجل تعزيز حركة الأفراد والبضائع وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية الحيوية في عموم القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التقارير الواردة من الميدان إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تفيد بأن العاملين الأمميين وشركاءهم يواصلون العمل لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان قطاع غزة، وذلك رغم الضغط الكبير القائم حاليًا على معبر كرم شالوم/كرم أبو سالم، الذي يعد المعبر الوحيد الذي يسمح بمرور البضائع إلى القطاع.

ونوه إلى أن العاملين في المجال الإنساني نقلوا أمس أكثر من 270 ألف لتر من الوقود إلى غزة لضمان استمرار الخدمات الإنسانية الأساسية.

وقال "في غضون ذلك، جمعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أعلافا للحيوانات، بينما استعادت اليونيسف أكثر من 240 منصة نقالة من الإمدادات، بما في ذلك مواد غذائية وأدوية ومجموعات تحتوي على مواد تنظيف وملابس.

كما كشف المتحدث الأممي، عن قيام منظمة الأغذية العالمية "الفاو" بزيادة مساعداتها النقدية لألف مزارع إضافي في غزة، لإعادة تنشيط إنتاجهم للمحاصيل الغذائية المحلية.

وقال "تستند المساعدة إلى تجربة رائدة وناجحة قام بها برنامج الغذاء العام الماضي، حيث تمكن 200 مزارع من زراعة أكثر من 500 طن متري من الخضراوات الطازجة، بدعم من صندوق العمل الإنساني التابع للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن مع هذه الزيادة في حجم المساعدات المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي، للمزارعين في غزة من شأنها أن تمكنهم من إطعام نحو 95 ألف شخص لمدة عام كامل .

