"الوطني للأرصاد": طقس متقلب وضباب وأمطار متفرقة حتى 6 أبريل

أبوظبي في 2 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة حالة جوية متقلبة خلال الفترة من يوم غد وحتى 6 أبريل الجاري، تتدرج بين الأجواء المستقرة نسبياً وفرص تشكل الضباب وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباينة.

وذكر المركز، في بيان له، أن الطقس يوم غد "الخميس" يأتي صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتشتد على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس رطباً صباح يوم الجمعة مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتتسم الأجواء يوم السبت برطوبة صباحية مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى السماء صحوة إلى غائمة جزئياً قبل أن تميل إلى الغيوم أحياناً، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية ليلاً، ويترافق ذلك مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد رطباً صباحاً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يسود يوم الإثنين طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يشهد البحر حالة من الاضطراب تتراوح بين متوسط ومضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، ويكون خفيف الموج في بحر عمان.