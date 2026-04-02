"أونكتاد" :توقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تقريبا

نيويورك في 2 أبريل/ وام/ أكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير جديد أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز توقفت تقريبا، مع تسجيل انخفاض في عدد السفن العابرة يوميا عبر هذا المضيق خلال الشهر الماضي وصلت الى نسبة 95% .

وعبر المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الأسف إزاء ما يسببه هذا الوضع المستجد في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، بإنخفاض في نمو التجارة السنوية في السلع بنسبة 1% على الأقل، فضلا عن حدوث ارتفاع في التضخم الحاصل، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام.

وتوقع دوجاريك إستنادا إلى تقرير الأونكتاد، أيضا حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 2.6% بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى تراجع أسواق الأسهم وانخفاض قيمة العملات في الدول النامية.

ونوه إلى دعوة "الإونكتاد"، ومن بين أمور أخرى، الحكومات إلى ضرورة النظر في إننهاج مزيج من السياسات لتحقيق الإستقرار في مستويات الأسعار في ظل تزايد ضغوط التضخم خصوصا على الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بما في ذلك سياسة تمكين بنوك التنمية من تقديم قروض طارئة.

و أكد دوجاريك أن "الأمم المتحدة تسعى الى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مذكرا بأن هذا بحد ذاته ليس مجرد طلب من الأمين العام، بل هو أيضا طلب من مجلس الأمن. وقال "لقد أصدر المجلس قرارا بهذا الشأن"، لافتا بهذا الخصوص الى الآلية التي اقترحها الامين العام ويقود الحوار بشأنها المبعوث الأممي الشخصي الذي قام بتعيينه مؤخرا، للنظر في سبل دعم إعادة السلام إلى المنطقة ككل.

