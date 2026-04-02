مصرع 9 أشخاص في حريق بمصنع ملابس في القاهرة

القاهرة في 2 أبريل /وام/ أسفر حريق هائل داخل مصنع ومخزن ملابس بعقار مكون من 12 طابقا في حي الزيتون وسط العاصمة المصرية القاهرة، عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بينهم 5 حالات خطيرة.

واندلع الحريق عصر الثلاثاء واستمرت عمليات الإطفاء حتى فجر الأربعاء، وواصلت فرق المطافئ أعمال التبريد خلال ساعات النهار لمنع تجدد اشتعال الحريق.

وألقت الشرطة القبض على 3 أشقاء هم أصحاب المصنع، بعدما أثبتت التحريات أن المنشأة تعمل دون ترخيص قانوني ولا تتضمن وسائل الحماية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تقارير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، إضافة إلى تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص العقار المتضرر ومدى صلاحيته للسكن.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت ساعات طويلة، بمشاركة 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف.

