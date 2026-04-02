زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب شرق إندونيسيا وتحذير من تسونامي

جاكرتا في 2 أبريل /وام/ ضرب زلزال بحري بقوة 7.4 درجة شرق إندونيسيا اليوم، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما أصدر مركز مراقبة أميركي تحذيرا من احتمال حدوث "موجات تسونامي خطيرة" في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي سُجل في البداية بقوة 7.8 درجات، وقع في بحر مولوكا عند الساعة 06:48 بالتوقيت المحلي (22:48 بتوقيت غرينتش).

وأصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي، إنذارا من حدوث موجات تسونامي خطيرة "في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال" على طول سواحل إندونيسيا والفيليبين وماليزيا.

