ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.2% في مارس بسبب ارتفاع أسعار النفط

سيؤول في 2 أبريل /وام/ ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بمقدار 2.2% على أساس سنوي في مارس بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات المطولة في الشرق الأوسط، وفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم الخميس.

وقالت وزارة البيانات والإحصاء إن هذا الرقم، الذي يتجاوز هدف التضخم الحكومي البالغ 2%، يمثل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر عندما ارتفع التضخم بنسبة 2.3%.

ونتج الارتفاع الأخير عن زيادة كبيرة في أسعار المنتجات البترولية التي قفزت بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلة بذلك أكبر زيادة منذ أكتوبر عام 2022 عندما قفزت الأسعار بنسبة 10.3% على أساس سنوي وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى وجه الخصوص، شهدت أسعار الديزل والبنزين زيادة حادة بنسبتي 17% و8% على أساس سنوي على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد مع إغلاق مضيق هرمز فعليا منذ الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، ما أدى إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية، حيث تعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الواردات لتأمين الطاقة.

وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0.6% على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية والسمكية بنسبة 6.2% و4.4% على التوالي.

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 2.4%، مدفوعة بارتفاع تكاليف التأمين.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بمقدار 2.2% على أساس سنوي الشهر الماضي.

