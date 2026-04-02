ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل

برلين في 2 أبريل /وام/ خفض تقرير ألماني التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي في البلاد خلال العامين الجاري والمقبل، في ضوء تداعيات صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة المعاهد الاقتصادية الألمانية، إن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للنمو بنسبة 0.6% في عام 2026 و0.9% في عام 2027، بعد نمو بلغ 0.2% في عام 2025، وذلك بخفض قدره 0.6 نقطة مئوية لتوقعات 2026 و0.4 نقطة مئوية لتوقعات 2027.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر وزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات، ما يحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتوقعت المعاهد أن يبلغ معدل التضخم 2.8% في عام 2026 و2.9% في عام 2027، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة، مع انتقال تدريجي لهذه الضغوط إلى التضخم الأساسي خلال الفترة المقبلة.

-خلا-