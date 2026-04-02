مقتل شخص وانهيار مبان وموجات تسونامي جراء زلزال إندونيسيا

جاكرتا في 2 أبريل /وام/ تسبب الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل إندونيسيا صباح اليوم الخميس في حدوث موجات تسونامي صغيرة، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير منازل ومبان، وفقا لمسؤولين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، استمر من 10 - 20 ثانية وكان مركزه على بعد 127 كيلومترا غرب جزيرة ترناتي في إقليم مالوكو الشمالية، وعلى عمق 35 كيلومترا.

وسجلت موجات تسونامي في محطات رصد عدة خلال أقل من نصف ساعة، بما في ذلك في مدينة بيتونج بارتفاع بلغ 20 سنتيمترا (8 بوصات) وفي غرب هالماهيرا بارتفاع بلغ 30 سنتيمترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي المحيط الهادئ في هونولولو، إن موجات صغيرة قد تحدث أيضا في ماليزيا والفلبين وتايوان وبابوا غينيا الجديدة، لكن لا يوجد تهديد لهاواي وجوام والجزر البعيدة الأخرى.

