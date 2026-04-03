انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا

سيؤول في 3 أبريل /وام/ أعلن البنك المركزي الكوري، اليوم ، أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أكبر انخفاض شهري له منذ نحو عام في مارس الماضي، وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وجهود السلطات للسيطرة على تقلبات سعر الصرف.

و بحسب وكالة أنباء "يونهاب" أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري ان احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بلغت 423.66 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس، بانخفاض قدره 3.97 مليارات دولار أمريكي عن الشهر السابق.

ويُعد هذا أكبر انخفاض منذ أبريل 2025، عندما تراجع الاحتياطي بمقدار 4.99 مليارات دولار أمريكي على أساس شهري.

