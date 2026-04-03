الحرس الوطني الكويتي ينفي ما يتم تداوله عن تسرب إشعاعي

الكويت في 3 أبريل /وام/ نفى الحرس الوطني الكويتي صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن احتمالية حدوث تسرب إشعاعي مؤكدا أن القراءات في الأجواء والمياه الإقليمية لدولة الكويت ضمن المعدلات الطبيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل قوله إن الفرق المختصة بمركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع جهات الدولة المعنية لضمان سلامة الجميع ، مؤكدا أن منظومة الرصد الإشعاعي تعمل على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة .

