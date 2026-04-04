رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداء الإيراني السافر على منطقة العجبان ومنشآت حبشان للغاز

القاهرة في 4 أبريل/ وام / أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي أدى إلى سقوط شظايا على منطقة العجبان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجوم الذي استهدف منشآت حبشان للغاز، وأسفر عن سقوط ضحية ومصابين من المدنيين.

وأكد اليماحي أن هذه الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات، ومع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.