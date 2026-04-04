زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب باكستان

إسلام آباد في 4 أبريل /وام/ ضرب زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس (ريختر) عدة مناطق في باكستان بما فيها العاصمة إسلام آباد ،و لم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانة في بيان أن الزلزال وقع على عمق 190 كيلومترا وكان مركزه في منطقة "هندوكوش" بأفغانستان، وشعر بالهزة سكان كل من إسلام آباد وشيترال وبيشاور وسوات وشانغلا ومناطق أخرى في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي.

كما أشارت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إلى أن سكان لاهور وميانوالي وجهانغ وفيصل آباد وروالبندي ومنطقة بوتوهار وسارجودها ومناطق أخرى في الإقليم شعروا أيضا بالزلزال.

-خلا-