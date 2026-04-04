ارتفاع صادرات كوريا من المواد الغذائية بنسبة 4%

سيؤول في 4 أبريل /وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من المنتجات الزراعية والغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 4 % على أساس سنوي.

وأرجعت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية،ارتفاع صادرات البلاد من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الطلب القوي على الشعيرية سريعة التحضير "راميون" والفواكه.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" ان بيانات حديثة أصدرتها الوزارة اليوم ، أظهرت أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 2.56 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، بالمقارنة مع 2.45 مليار دولار سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

-خلا-