نمو الوظائف في الولايات المتحدة يفوق التوقعات

واشنطن في 4 أبريل /وام/ حقق الاقتصاد الأميركي نموا غير متوقع في الوظائف في شهر مارس الماضي .

وأفادت وزارة العمل الأميركية أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 178 ألف وظيفة في مارس بعد أن كان قد فقد 133 ألفا في فبراير، لينخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية مسجلا 4.3 %.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الأرقام واعتبرها نجاحا لسياساته الاقتصادية ، وكتب على منصته تروث سوشال "خلقت سياساتي الاقتصادية محركا قويا للغاية للنمو الاقتصادي، ولا شيء يقدر على ابطائه"، مشيدا بعدد الوظائف التي تم توفيرها في القطاع الخاص.

