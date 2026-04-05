الكويت: حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ إثر هجوم بطائرات مسيرة دون إصابات

الكويت في 5 أبريل/ وام/ أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ الذي يضم المؤسسة ووزارة النفط لاعتداء بطائرات مسيّرة فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة، في بيان لها، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المبنى بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار بالتنسيق مع السلطات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

- خلا -