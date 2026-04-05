ارتفاع ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 77 شخصًا

كابول في 5 أبريل /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والصواعق، الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف في أفغانستان، إلى 77 شخصًا و137 مصابًا خلال الأيام العشرة الماضية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، في بيان لها، بأن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق، داعيةً السكان إلى الابتعاد عن ضفاف الأنهار والمناطق المعرّضة لخطر الفيضانات.

وتشهد أفغانستان تقلبات حادة في الأحوال الجوية؛ حيث غالبًا ما تتبع الأمطار الموسمية موجاتٌ من الفيضانات والانهيارات الأرضية، الأمر الذي يزيد من هشاشة البنية الأساسية ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان ومزارعهم.

-خلا-