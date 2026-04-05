زلزال بقوة 6 درجات يضرب الإقليم الشمالي بأستراليا

كانبرا في 5 أبريل /وام/ ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ولايةَ الإقليم الشمالي في أستراليا.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه عند التقاء دائرة عرض 25.93 درجة جنوبًا وخط طول 130.62 درجة شرقًا.

ولم ترد حتى الآن أنباءٌ عن خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

يُذكر أن أستراليا، رغم وقوعها بعيدًا عن حدود الصفائح التكتونية الرئيسية، تشهد زلازل متفرقةً بشكلٍ دوري، عادةً ما تكون خفيفة، إلا أن بعض المناطق مثل الإقليم الشمالي وولاية كوينزلاند سجلت زلازلَ قويةً في العقود الماضية.

