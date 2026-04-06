"فرسان الإمارات" يشاركون في بطولة العالم لقفز الحواجز بألمانيا أغسطس المقبل

أبوظبي في 6 أبريل/ وام/ يشارك فرسان الإمارات لقفز الحواجز في بطولة العالم التي تقام بمدينة آخن الألمانية خلال شهر أغسطس المقبل.

وتضم القائمة الأولية للفرسان المتأهلين مع خيولهم الشيخة لطيفة آل مكتوم، "كورنيت إكس إل" والشيخ علي جمال النعيمي "كوبالت"، وعمر المرزوقي" إنجوي دي لاميور، وشاكو باي"، وحميد المهيري "فونشيتي"، وعبدالله حميد المهيري "شاكالو وهادسون"، وعبدالله المري "مغريغور"، وسعيد المازمي "باشوون"، ومحمد أحمد العويس "فارا دي بوفور".

ويستعد فرسان الإمارات للمشاركة في الحدث العالمي من خلال إعداد متدرج في عدد من البطولات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز قدراتهم البدنية، ورفع مستويات جاهزية الخيول للمشاركة في المنافسات.

وأكد محمد إبراهيم الناخي ، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن بطولة العالم في ألمانيا 2026، محطة جديدة في مشوار المشاركات العالمية، وإضافة نوعية إلى سلسلة البطولات المرموقة، وتؤهل 7 فرق إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيرا إلى أن القائمة الحالية للفرسان المتأهلين ستشهد مشاركة 4 منهم في ألمانيا، حسب القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجهاز الفني.

وأوضح أن فرسان الإمارات بمهاراتهم المميزة، وقدراتهم العالية، وخبراتهم المكتسبة في مختلف البطولات الدولية والأولمبية، أمام تحدٍ كبير لإظهار مدى التطور في هذه الرياضة، وتأكيد المكانة الكبيرة لدولة الإمارات على مستوى المنافسات الخارجية.