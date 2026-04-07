مركبة "أوريون" المأهولة تسجل رقما قياسيا بوصولها لأبعد نقطة بلغها الإنسان في الفضاء

واشنطن في 7 أبريل/ وام / سجلت مركبة "أوريون" المأهولة ضمن مهمة طأرتميس 2" رقما قياسيا جديدا بوصولها إلى أبعد مسافة في الفضاء بالتاريخ البشري حسب ما أعلنته وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا".

ونشرت الوكالة بثا مباشرا للمركبة المأهولة موضحة أنها "تحقق أقرب اقتراب لها من القمر" في رحلة تمثل إنجازا كبيرا لاكتشاف الفضاء بعد عقود متواصلة من غياب البشر عن القمر.

وانطلقت المركبة الفضائية مساء الأربعاء الماضي وعلى متنها أربعة رواد فضاء محققة بذلك حلما كبيرا راود الولايات المتحدة والعالم منذ 53 سنة.

وجاء إطلاق هذه المركبة في إطار برنامج "أرتميس 2" وهي أول رحلة لمركبة فضائية تحمل بشرا إلى القمر منذ بعثة "أبولو 17" عام 1972.

