ختام منافسات كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى

خورفكان في 7 أبريل/ وام / اختتمت منافسات كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، على مضمار نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة واسعة من أندية الدولة، ووسط أجواء تنافسية كبيرة.

وتصدر نادي النصر فئة الشباب برصيد 9 ميداليات منها 5 ذهبية و4 فضية، بينما حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الشابات محرزا 13 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، وفضيتين، ولقب فئة الأشبال بنات، محققا 24 ميدالية، منها 12 ذهبية، و6 فضية و6 برونزية.

وحسم نادي أبوظبي لألعاب القوى، المنافسة في فئة الأشبال بنين، بإحراز المركز الأول، برصيد 13 ميدالية، بواقع 6 ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتين بعد منافسة قوية مع الفرق الأخرى المشاركة في البطولة.

وأكد علي غزوان رئيس لجنة اللاعبين وشؤون الأندية أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة في مسابقات السرعة، والتحمل، والحواجز، والوثب، والرمي، ما يجسد اتساع قاعدة الممارسة، وتنامي جودة العمل الفني في الأندية، لاسيما أنها مهمة بقيمتها النوعية ضمن إحدى المحطات الرئيسية في روزنامة ألعاب القوى المحلية، وأثرها في اكتشاف المواهب الوطنية، ورفع جاهزية اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة مع المنتخبات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.