"الإمارات للدراجات" ثالثا في افتتاح طواف "إتسوليا باسك كونتري" بإسبانيا

مدريد في 7 أبريل/ وام/ أحرز فيليكس غروسشارتنر، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، المركز الثالث في سباق المرحلة الأولى ضد الساعة، ضمن منافسات طواف إتسوليا باسك كونتري، الذي انطلق أمس في إقليم الباسك بإسبانيا، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين.

وقدم الدراج أداء قويا في سباق فردي ضد الزمن امتد لمسافة 13.8 كيلومتر، حيث أنهى المرحلة بزمن بلغ 17 دقيقة و36 ثانية، بفارق 27 ثانية عن صاحب المركز الأول، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام.

وشهدت المرحلة انطلاقة قوية من دراج فريق الإمارات، إذ فرض إيقاعًا مرتفعًا منذ الكيلومترات الأولى، ونجح في الحفاظ على مستوى ثابت من الأداء طوال السباق، خاصة في المقاطع الصعبة والمنعطفات الفنية، ما مكنه من تسجيل أحد أفضل الأزمنة في اليوم الافتتاحي.

كما سجل الفريق حضورا مميزا في هذه المرحلة، بعد أن جاء دراج الفريق براندون ماكنولتي في المركز الثامن، بفارق 43 ثانية عن الصدارة.

وتشهد الأيام المقبلة منافسة قوية، مع انتقال السباق إلى مراحل أكثر صعوبة من ناحية التضاريس، حيث ستلعب المرتفعات دورا حاسما في تحديد هوية الفائز باللقب.