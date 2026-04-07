مركز دبي التجاري العالمي يستقطب 3 ملايين مشارك في فعاليات 2025

دبي في 7 أبريل /وام/ أعلن مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن نتائجه لعام 2025، والتي حققت نمواً كبيراً في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يعزز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لفعاليات الأعمال والتجارة.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي 2.97 مليون مشارك خلال عام 2025 ضمن فعالياته التي أقيمت عبر "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" و"مركز دبي للمعارض"، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 12%.

ويعود هذا الأداء إلى أجندة الفعاليات المتنوعة التي شملت 401 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، بزيادة سنوية قدرها 6%.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز حقق نتائج قياسية خلال عام 2025، وهو ما يعكس قوة ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي ومساهمتها المستمرة في أجندة دبي الاقتصادية "D33"، ويعكس النمو القوي في نسبة المشاركات والإقبال الدولي ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، القيمة الاقتصادية المستدامة التي تحققها فعاليات الأعمال للإمارة.

وأضاف أن من أبرز إنجازات هذا العام الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، وهو ما عزز بشكل كبير قدرة دبي على استضافة الفعاليات الدولية، وأكدت جاهزيته لاستضافة الفعاليات الكبرى في مطلع عام 2026 القدرة على تنفيذ مشاريع ضخمة على نطاق واسع مع الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير.

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 134 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عام 2025، مستقطباً 2.19 مليون مشارك، وبنمو سنوي قدره 8%.

وشهد هذا القطاع مشاركة دولية قوية، حيث استقطبت فعالياته نحو 951,000 مشارك دولي، أي 43% من إجمالي الحضور، وهو ما يعكس مكانة دبي مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والتعاون.

وبلغ عدد الجهات العارضة أكثر من 63,000 جهة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت نسبة الجهات العارضة العالمية التي قدِمت من خارج الدولة إلى 78%، وهو ما يؤكد قدرة دبي على جذب كبرى الشركات العالمية الرائدة وصنّاع القرار في مختلف القطاعات الرئيسية.

ونظّم مركز دبي التجاري العالمي 14 معرضاً وفعالية رئيسية في عام 2025، استقطبت نحو 630,000 مشارك، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق.

وبلغ عدد المشاركين الدوليين 261,000 مشارك، أي 41% من إجمالي الحضور، ووصل عدد الجهات العارضة في الفعاليات التي نظمها المركز أكثر من 20,000 جهة عارضة، 75% منها جهات دولية.

وساهم معرض جلفود للتصنيع بشكل كبير في نمو المشاركة بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجل معرض جيتكس جلوبال نمواً بنسبة 10%.

وشهد عام 2025 تسارع التوسع الدولي لمحفظة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر تنظيم نسخ ناجحة من "جيتكس جلوبال" في أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة في آسيا.

إضافة إلى ذلك، حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أداءً متميزاً في عام 2025، حيث قدمت حلولاً شاملة لأكثر من 50 معرضاً ومؤتمراً ومهرجاناً وفعالية دولية كبرى.

وانطلاقاً من نجاحها في دبي، بما في ذلك فعاليات مثل عالم القهوة - دبي، والقمة الشرطية العالمية، والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم"، وليالي حتا الثقافية، وسعّت دي إكس بي لايف حضورها الإقليمي والعالمي، ودعمت مشاريع بارزة في 13 مدينة عالمية، محققة إشادة واسعة بتميزها في التنفيذ والإبداع.

وعكس أداء القطاعات تنوع فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بما يتماشى مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وحافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً، حيث شهد تنظيم 23 فعالية استقطبت نحو 436,000 مشارك، ما يمثل 20% من إجمالي المشاركين في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وشملت الفعاليات الرئيسية معرض الصحة العالمي - WHX "المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي" ومعرض طب الأسنان العربي "ايدك"، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات"، ومعرض "WHX Labs" المعرف سابقاً باسم ميدلاب، ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما".

وحلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة في المرتبة الثانية بمشاركة 341,000 مشارك في 11 فعالية، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بفعالية جيتكس جلوبال وفعالية إكسباند نورث ستار.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة عبر سبع فعاليات استقطبت 280,000 مشارك، وكان أبرزها معرضي جلفود، وجلفود للتصنيع.

وتضمنت قائمة أبرز القطاعات أداءً في المرتبة الرابعة قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بمشاركة 117,000 مشارك، في فعاليات مثل معرض تشاينا هوم لايف، والمعرض العالمي للسجائر الإلكترونية، ومعرض بيبي إكسبو، فيما سجل قطاع الأمن والدفاع والسلامة حضور 105,000 مشارك في مجموعة من الفعاليات كان أبرزها معرض إنترسك، ليحقق بذلك المرتبة الخامسة.

وشملت القطاعات الأخرى ذات الأداء المتميز قطاع البناء "معرض الخمسة الكبار" وقطاع التجميل والعناية بالصحة "بيوتي وورلد ميدل إيست" وقطاع الطاقة والبيئة "معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة -ويتيكس ومعرض الشرق الأوسط للطاقة" وقطاع السيارات أوتوميكانيكا دبي" وقطاع السفر والسياحة "سوق السفر العربي" وقطاع الرياضة واللياقة البدنية "معرض دبي لكمال الأجسام".

وإلى جانب الفعاليات القائمة، تم إطلاق سبعة معارض جديدة في عام 2025، ساهمت في تنويع الأجندة واستقطبت 30,000 مشارك و750 جهة عارضة.

وشملت هذه الفعاليات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي كل من معرض فعاليات الشرق الأوسط، ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين، ومعرض فيجن بلس، ومعرض كي إكسبو الإمارات، فيما استضاف مركز دبي للمعارض معرض جي بي إي إكس، ومعرض الشرق الأوسط للصيد والأسلحة، ومعرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط.

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 25 مؤتمراً في عام 2025 حضرها 62,000 مشارك، وتضمنت 11 مؤتمراً جديداً استقطبت 12,000 زائر. وشملت أبرز المؤتمرات قمة الإعلام العربي، ومؤتمر أفلييت وورلد دبي، وقمة ومعرض الموارد البشرية، ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، وقمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS دبي.

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 14 فعالية للمنظمات والجمعيات الدولية، حضرها 29,000 مشارك، وكان معظمها من الفعاليات الجديدة أو التي تُعقد لمرة واحدة، ما يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب الشبكات المهنية العالمية والمؤتمرات الدولية ومجتمعات القطاعات المتنوعة.

وتضمنت أبرز الفعاليات منتدى الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات، ومؤتمر الإمارات للسكري والغدد الصماء، ومؤتمر تحالف الشحن العالمي، والمؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم".

وواصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو خلال عام 2025، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة لترتفع المساحة الإجمالية المخصصة للمعارض إلى 140,000 متر مربع.

ومع تقدم المركز في مراحل التشغيل والتجهيز، استضاف 36 فعالية شارك فيها 319,000 مشارك.

واستقطبت عشرة معارض وثمانية مؤتمرات أقيمت في المركز 130,000 مشارك و1,800 جهة عارضة، ما يؤكد جاهزية المركز في ظل استمرار أعمال التوسعة. وسيعزز مركز دبي للمعارض بشكل كبير قدرة دبي على استضافة عدة فعاليات عالمية كبرى في ذات الوقت.

وواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز إستراتيجية النمو القائمة على منظومة الأعمال المتكاملة في عام 2025، ما عزز قوة وتكامل محفظة أعماله المتنوعة.

وقدمت إدارة تطوير العقارات التابعة للمركز أداءً قوياً خلال العام، حيث أحرزت تقدماً في مشروعها المشترك مع إعمار العقارية من خلال إطلاق تيرا جاردنز، المرحلة الثانية من إكسبو ليفينغ، وهو مشروع سكني متكامل الخدمات ضمن مدينة إكسبو دبي.

إضافة إلى ذلك، سجلت إدارة الأصول التابعة للمركز مستويات قياسية في معدلات الإشغال، حيث حققت العقارات التجارية في ون سنترال وبرج الشيخ راشد وبرج المؤتمرات نسبة إشغال بلغت 97%، ما يعكس الطلب المستمر على مساحات المكاتب المتميزة، فيما بلغت نسبة الإشغال في الوحدات السكنية لقرية إكسبو 96%.

وواصلت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي نموها القوي في عام 2025، حيث منحت تراخيص لـ 850 شركة جديدة، ورسخت مكانتها كمنظومة أعمال ديناميكية.

وعززت المنطقة الحرة المزايا التي تقدمها للشركات من خلال منصات متخصصة أُنشئت ضمن نطاق اختصاصها، مع توسيع بنيتها التحتية الحالية لدعم الأعمال من خلال شراكات مع 11 مركز أعمال مرخص.

وساهم ذلك في تحسين الوصول إلى حلول مساحات العمل المرنة وتقديم دعم متكامل للشركات، كما طرحت المنطقة الحرة إطار عمل لفئات الأسهم المتعددة لتعزيز نمو الجيل القادم من الشركات وتحسين مرونة هيكلة رأس المال.

وقال معالي هلال سعيد المري، إن العدد القياسي للفعاليات واتساع نطاق المشاركات الدولية في عام 2025 يعكس قوة دبي وجهة أعمال ديناميكية ومركزا عالميا للأعمال والابتكار، وفي ظل بيئة عالمية سريعة التغير، تظل القدرة على التكيف والتخطيط طويل الأمد أمراً أساسياً، ويواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه بالاستثمار المستدام في البنية التحتية، بما في ذلك التوسع المستمر في مركز دبي للمعارض، لدعم الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي، وتحافظ هذه الاستثمارات على جاهزية مركز دبي التجاري العالمي لدعم طموحات النمو المستقبلية للإمارة، وتعزيز الشراكات العالمية، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.