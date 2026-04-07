"شخبوط الطبية" تعزز ريادتها بمنظومة رعاية صحية متقدمة ومستدامة

أبوظبي في7 أبريل/ وام/ تعزز مدينة الشيخ شخبوط الطبية ريادتها في بناء منظومة رعاية صحية متقدمة ومستدامة، من خلال التركيز على المريض واعتماد أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، والتي تشمل الجراحة الدقيقة، والعلاجات المبتكرة، والخدمات الوقائية الشاملة، بما يعزز صحة المجتمع ويرسخ جودة حياة المرضى.

وأكد الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات/وام/ ، بمناسبة يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل من كل عام، التزام المدينة بتقديم رعاية صحية متقدمة ترتكز على المريض وتلتزم بأرقى المعايير العالمية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة في دولة الإمارات.

وقال إن المدينة تعمل على رفع كفاءة الرعاية الصحية وتطوير الجراحة المعقدة عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات السريرية، مؤكداً ريادتها في استخدام الجراحة الروبوتية المتطورة لإجراء عمليات دقيقة بأقل تدخل جراحي، بما في ذلك جراحة آلية متقدمة عبر منفذ واحد لعلاج فرط التعرق، وهو إنجاز يعكس ريادتها في الحلول الجراحية المبتكرة.

وأضاف أن المدينة توفر حلولاً علاجية متقدمة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، من بينها علاج تحفيز العصب تحت اللسان القابل للزرع للبالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة، ما يمثل نهجاً حديثاً وفعّالاً للتعامل مع هذه الحالات.

وفي إطار تعزيز الشمولية وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية، أشار المصعبي إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وإطلاق برامج نوعية للوقاية والكشف المبكر، أبرزها عيادة "بركتنا" للرعاية الشاملة لكبار السن وعيادة صحة المسافرين، المعتمدة على نهج استباقي لإدارة صحة الفرد والحد من المخاطر الصحية قبل تطورها إلى حالات معقدة.

وذكر أن المدينة أطلقت عيادة التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض، لدعم المرضى في مرحلة ما بعد العلاج، كنموذج رائد لرعاية الناجين من السرطان، مقدمة نهجاً متعدد التخصصات لتمكين المريض من استعادة جودة حياته بالكامل.

وأكد أن هذه المبادرات، إلى جانب الابتكار والتطوير المستمر، أسهمت في حصول المدينة على سلسلة من الاعتمادات والجوائز العالمية المرموقة، أبرزها "الختم الذهبي" من اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، واعتماد إعادة التأهيل من "CARF"، واعتماد الاتحاد الدولي للمستشفيات "IHF"، ما يعكس المكانة المتقدمة للمدينة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أكد أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تواصل العمل وفق رؤيتها الإستراتيجية لتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة ترتكز على التميز الطبي والابتكار والكفاءة التشغيلية، مع التوسع المستمر في الخدمات التخصصية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا إقليميا وعالميا للتميز والابتكار في القطاع الصحي.