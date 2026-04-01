شباب الأهلي يفوز على النصر في ذهاب نهائي دوري السلة

دبي في 7 أبريل/ وام/ حسم فريق شباب الأهلي مواجهة الذهاب في نهائي دوري كرة السلة للرجال، بفوزه على ضيفه النصر بنتيجة 81-78، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وجاء الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء، عندما أدرك شباب الأهلي التعادل 78-78، قبل أن يسجل سلة الفوز في الثانية الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري على صالة نادي النصر، حيث يتوج شباب الأهلي باللقب في حال تحقيق الفوز، فيما يفرض فوز النصر إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل، حُدد لها يوم الجمعة 17 من الشهر الجاري على صالة شباب الأهلي.