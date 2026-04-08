ترامب: أوافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين بشرط الفتح الفوري والآمن لمضيق هرمز

واشنطن في 8 أبريل / وام / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه وافق على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين.

وكتب الرئيس ترامب ‌على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي "بناء على ​المحادثات التي أجريتها ⁠مع رئيس الوزراء شهباز ⁠شريف والمارشال عاصم منير، من باكستان، ⁠والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام القوة التدميرية ⁠الليلة في ​إيران، وبشرط ⁠موافقة جمهورية إيران الإسلامية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم ​على إيران لمدة ‌أسبوعين".

وقال إن هذه الهدنة ستكون "متبادلة" من كلا الجانبين، مضيفا "لقد حققنا بالفعل كافة أهدافنا العسكرية وتجاوزناها كما أننا قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال سلام طويل الأمد مع إيران وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أنه تم ​​الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أمريكا وإيران، موضحاً "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

