اليابان تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 24.83 مليار دولار

طوكيو في 8 أبريل /وام/ أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم، تسجيل اليابان فائضا في الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 3.933 تريليون ين (24.83 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 3.549 تريليون ين، مقابل فائض قدره 931 مليار ين خلال يناير وفقا للبيانات المعدلة و942 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

جاء ذلك على خلفية نمو صادرات اليابان خلال فبراير بنسبة 2.8% سنويا إلى 9.732 تريليون ين، وزيادة الواردات بنسبة 9.7% إلى 9.104 تريليون ين.

وسجل ميزان الحساب الرأسمالي لليابان خلال الشهر الثاني من العام الحالي عجزا قدره 29.6 مليار ين، في حين حقق الحساب المالي فائضا بقيمة 4.242 تريليون ين.

