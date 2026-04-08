انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال مارس

بكين في 8 أبريل /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أمس، أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغت 3.3421 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2026، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 85.7 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 2.5%، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية فبراير الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع في مارس الماضي، بينما تراجعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية، وذلك تأثرا ببيئة الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الكبرى وتوقعات السوق.

وذكرت أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة أن الاقتصاد الصيني سجل أداء مستقرا ومتناميا خلال الفترة المذكورة، مدفوعا بزخم تنموي جديد وأعلى جودة، وأن هذا الأداء المستقر وفر دعما قويا للحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

