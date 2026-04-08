فقدان أكثر من 80 مهاجرا إثر انقلاب قارب في البحر المتوسط

نيويورك في 8 أبريل /وام/ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فقدان أكثر من 80 مهاجرا بعد انقلاب قارب وسط البحر المتوسط، مشيرة إلى انتشال جثتين منهم على الأقل.

وأوضحت المنظمة اليوم، أن نحو 120 شخصا كانوا على متن القارب عندما غادر بلدة تاجوراء في شمال غرب ليبيا يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن القارب انقلب في وقت لاحق بعد أن غمرته المياه خلال ظروف جوية قاسية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت أمس الثلاثاء، أن بداية عام 2026 كانت بداية العام الأسوأ من حيث عدد الوفيات بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط منذ عام 2014، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 990 حالة وفاة حتى الآن هذا العام.

