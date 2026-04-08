نحو 836 ألف مستخدم لخدمات النقل العام في عجمان خلال الربع الأول بنمو 18.2%

عجمان في 8 أبريل /وام/ أظهرت إحصاءات هيئة النقل في عجمان تسجيل 835 ألفا و834 مستخدما لخدمات النقل العام خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 707 ألفا و71 مستخدما خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغت نسبته 18.2%، ما يعكس تزايد الاعتماد على منظومة النقل العام في الإمارة.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتحسين الجاهزية التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة، بما يعزز انسيابية التنقل ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن هذا النمو يعكس وتيرة التطوير المستمرة التي تشهدها خدمات النقل العام، والحرص على تقديم تجربة تنقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تمضي في تنفيذ خططها لتحديث منظومة النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم الحركة اليومية ويسهم في تحسين جودة الحياة، ويعزز مكانة النقل العام كخيار عملي ومستدام في إمارة عجمان.