رئيس البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على لبنان محاولة لجر المنطقة إلى فوضى شاملة

القاهرة في 9 أبريل/وام/ أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة على الجمهورية اللبنانية والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وشدد "اليماحي" في بيان له على أن " هذه الاعتداءات الهمجية فضلًا عن أنها تعد تحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية كافة، فإنها تعكس إصرار إسرائيل على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وإفشال الجهود الدولية الجارية لوقف التصعيد في المنطقة".

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية ومنشآت البنية التحتية.

وجدد "اليماحي" دعم البرلمان العربي التام للجمهورية اللبنانية، ووقوفه الكامل إلى جانبها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به.