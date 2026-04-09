أمير قطر و الرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

الدوحة في 9 أبريل /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،هاتفيا اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

و ذكرت وكالة الأنباء القطرية ، أنه تم خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

من الرئيس الفرنسي بحث مستجدات إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.

كما تناول الاتصال الانعكاسات السياسية والاقتصادية للتهدئة حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقفا دائما لإطلاق النار ويشمل جميع الأطراف لا سيما تأثيراته على استقرار أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية وأهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.

وجرى أيضا استعراض تطورات الأوضاع في لبنان حيث شدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد واحتواء التوتر وتكثيف المساعي الدبلوماسية للحفاظ على السلم الإقليمي.

