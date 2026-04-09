الأمم المتحدة : مقتل 326 عاملاً بالمجال الإنساني في 2025

نيويورك في 9 أبريل /وام/ أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم مقتل 326 من أفراد طواقم الإغاثة

موزعين في 21 بلدا خلال عام 2025 ، ما رفع العدد الإجمالي للعاملين الإنسانيين الذين قتلوا خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من 1010 أشخاص.

وأوضح فليتشر في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة أنه من بين تلك الوفيات سجلت أكثر من 560 حالة وفاة في غزة والضفة الغربية و130 حالة في السودان و60 حالة في جنوب السودان و25 حالة في أوكرانيا و25 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونبه فليتشر إلى أن حصيلة الوفيات تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية عما تم تسجيله في الثلاث سنوات التي سبقتها قائلا إن "هذا التصعيد ليس مجرد صدفة عابرة بل هو انهيار لمنظومة الحماية".

وأضاف أن هؤلاء العاملين الإنسانيين قتلوا بينما كانوا يوزعون الغذاء والماء والمأوى والدواء ولقوا حتفهم وهم يستقلون قوافل تحمل علامات تعريفية واضحة وفي مهام جرى تنسيقها بشكل مباشر مع السلطات المعنية.

