وزيرا خارجية البحرين و اسبانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

المنامة في 9 أبريل /وام/ بحث سعادة الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال اتصال هاتفي اليوم عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء البحرين انه جرى خلال الاتصال الذي تلقاه الزياني من الوزير الاسباني ، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر إزاء الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مملكة البحرين عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورئاستها لمجلس الأمن لدورة شهر أبريل الحالي في دعم مبادرات حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز نهج العمل متعدد الأطراف.

-خلا-