الخارجية الكويتية تدين الاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها بمسيرات على منشآت حيوية بالكويت

الكويت في 10 أبريل/ وام / أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها عبر مسيرات استهدفت "الخميس" منشآت حيوية بالكويت في انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن استمرار الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دولة الكويت ودول المنطقة يقوض الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخرا الإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كما أنها تعد تحديا صارخا للمجتمع الدولي.

وشددت على ضرورة إلزام إيران ووكلائها بوقف كافة الأعمال العدائية الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكل فوري ودون قيد أو شرط وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجددت التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذها كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

