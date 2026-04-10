وزير الخارجية المصري يبحث في بغداد مساعي خفض التصعيد بالمنطقة

بغداد في 10 أبريل /وام/ بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة العراقية بغداد اليوم مساعي خفض التصعيد في المنطقة ومخاطر انهيار الهدنة.

و نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الخارجية العراقية ، أن الوزير العراقي استقبل نظيره المصري وعقد معه اجتماعا ثنائيا ركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.

ونقل البيان عن الوزير المصري قوله إن المرحلة الماضية كانت بالغة التعقيد وشهدت تحديات كبيرة على مختلف الأطراف مستعرضا دور مصر ضمن الأطر الاقليمية والدولية بما في ذلك التنسيق الرباعي مع باكستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص التهدئة.

-خلا-