ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 303 قتلى و1150 جريحاً

بيروت في 10 أبريل /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان أمس إلى 303 قتلى و1150 جريحاً.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في مواقع عدة، مشيرة إلى استمرار العمل على تحديد هويات عدد من القتلى في المستشفيات عبر إجراء فحوص الحمض النووي (DNA).

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ الثاني من مارس الماضي وحتى التاسع من أبريل الجاري، وصلت إلى 1888 قتيلا و6092 جريحاً.

