الإكوادور ترفع الرسوم الجمركية على السلع الكولومبية 100%

كيتو في 10 أبريل /وام/ أعلنت الإكوادور أنها سترفع الرسوم الجمركية على الواردات من كولومبيا المجاورة إلى 100% اعتبارا من مايو المقبل .

و كان الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، بدأ مواجهة تجارية مع كولومبيا في يناير الماضي بسبب ما وصفه بعدم تعاون بوغوتا في مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على طول حدودهما المشتركة، وبعدما كانت الرسوم الجمركية في البداية 30%، رفعها لاحقا إلى 50%. وردّت كولومبيا بفرض تعرفات جمركية بنسبة 50% ووقف مبيعات الكهرباء إلى الإكوادور التي تعاني نقصا مزمنا في الطاقة.

