النصر يفوز على العين وبني ياس يتخطى الجزيرة في سوبر الكرة الطائرة

دبي في 10 أبريل /وام/ استهل فريق النصر مشواره في الدورة المجمعة لبطولة كأس السوبر للكرة الطائرة، التي يشارك فيها 4 فرق، بالفوز على العين بنتيجة 3-2، في افتتاح منافسات ثالث بطولات الموسم المحلي التي ينظمها اتحاد اللعبة.

ونجح النصر، بطل الدوري وكأس الاتحاد هذا الموسم، في حسم مواجهة قوية وماراثونية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب، بعدما تقدم في الشوط الأول (25-20)، قبل أن يخسر الشوطين الثاني والثالث (26-28) و(20-25)، ليعود ويعادل النتيجة بالفوز في الشوط الرابع (25-22)، ويحسم الشوط الفاصل (15-12).

وفي المباراة الثانية، فاز بني ياس على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد (25-23) و(25-20) و(26-24).

وتصدر بني ياس الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه النصر بنقطتين، ثم العين بنقطة واحدة، وأخيراً الجزيرة بدون نقاط، على أن تتواصل المنافسات غداً بلقائي النصر مع بني ياس، والجزيرة مع العين.

وأكد مراد سنون، مدرب النصر، أن المباراة جاءت متكافئة وصعبة كما كان متوقعاً، وحُسمت بتفاصيل جزئية، مشيراً إلى أن المنافسة لا تزال مفتوحة في ظل تقارب مستويات الفرق.

وأضاف أن المنافسة في البطولة لا تزال مفتوحة في ظل وجود فرق قوية مثل بني ياس والجزيرة، مؤكداً أن الهدف الأهم هو تقديم مباريات ممتعة تليق بالبطولة وتسعد الجماهير.

وأشار إلى أن فريقه بعدما توج بلقبي الدوري كأس الاتحاد هذا الموسم، فإن كأس السوبر تمثل المحطة الأخيرة له هذا الموسم، بعدما ودع بطولة كأس رئيس الدولة.

وأوضح عامر المرزوقي لاعب النصر، أن الفوز تحقق بعد مواجهة قوية شهدت تقلبات في النتيجة، معرباً عن طموح الفريق في استكمال موسمه الناجح بإضافة لقب السوبر، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق.

فيما عبر التونسي رياض الهذيلي، مدرب فريق بني ياس عن سعادته بتحقيق الفوز في أولى مباريات كأس السوبر على الجزيرة، مؤكدا أن مستوى المنافسة بالبطولة في غاية القوة، ولا يمكن حسم لقبها إلا في آخر جولة، بعد أن يخوض كل فريق مواجهاته كاملة.