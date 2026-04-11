كبسولة رواد مهمة "ارتيميس 2" تهبط في مياه المحيط الهادي

كاليفورنيا في 11 أبريل /وام/ هبطت مركبة مهمة "أرتيميس 2" المسماة "أوريون" والتابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التي حملت أربعة رواد فضاء حول القمر، أمس الجمعة، في مياه المحيط الهادي مقابل سواحل كاليفورنيا كما هو مخطط لها.

وأعلن قائد المهمّة ريد وايزمان، أن حالة أعضاء الفريق الذي يضم إلى جانبه الرواد كريستينا كوك، وفيكتور غلوفر، وجيريمي هانسن، "مستقرة"، وسيتم نقلهم إلى سفينة للتعافي قبالة قرب سان دييغو.

وكان الاتصال مع "أوريون" انقطع لمدة قصيرة أثناء عودتها إلى الأرض، لكنه عاد لاحقا، حيث أكد وايزمان أنّهم في طريقهم إلى الأرض.

ولدى عودة رواد الفضاء إلى الأرض، وصلت مركبتهم إلى سرعات قصوى تزيد على سرعة الصوت بثلاثين مرّة، وواجهت درجات حرارة شديدة بلغت نحو نصف الحرارة المسجّلة على سطح الشمس، وهو ما شكّل اختبارا مهمّا لدرعها الحراري الذي يحمي كبسولة الطاقم من درجات الحرارة الحارقة علما بأنه سبق أن واجه مشكلات في تجربة سابقة غير مأهولة؛ لكن عملية إعادة دخول مركبة "أرتيميس 2" إلى الغلاف الجوي للأرض تمت بنجاح ودون أي مشاكل.

