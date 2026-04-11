السلطات النيوزيلندية تأمر بإخلاء آلاف المنازل تأهبًا للإعصار "فايانو"

ولينغتون في 11 أبريل /وام/ أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم، حالة الطوارئ في عدة مناطق بالجزيرة الشمالية، وأمرت آلاف السكان بإخلاء منازلهم؛ تأهبًا لوصول الإعصار المداري "فايانو" المتوقع أن تبدأ ذروة تأثيره يوم غد الأحد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية، أن الإعصار مصحوب برياح عاتية تصل سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 13 مترًا في المناطق المتأثرة.

وتضمنت أوامر الإخلاء أجزاءً من مدينة "واكاتاني" الساحلية؛ حيث دعا المجلس المحلي السكان لتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة لمدة يومين على الأقل، فيما حث رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون المواطنين على الاستعداد لمواجهة الآثار المحتملة للإعصار.

