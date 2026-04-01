بني ياس يفوز على النصر ويتصدر "سوبر" الكرة الطائرة

دبي في 11 أبريل/وام/ تصدر فريق بني ياس ترتيب الدورة المجمعة لكأس السوبر للكرة الطائرة، المقامة حالياً على صالة نادي النصر بمشاركة 4 فرق، وذلك بعد ختام منافسات اليوم الثاني.

وحقق بني ياس، حامل اللقب، فوزاً مهماً على النصر بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة من كل شوط، وجاءت نتائجها 25-20 و23-25 و27-25 و26-24، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويحقق انتصاره الثاني على التوالي.

وفي المباراة الثانية، عوض الجزيرة خسارته في الجولة الأولى أمام بني ياس، وحقق فوزه الأول بتغلبه على العين 3-0 بنتيجة 25-19 و25-19 و25-19، ليلحق بالعين الخسارة الثانية.

وبهذه النتائج، رفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، يليه الجزيرة ثانياً بـ3 نقاط، ثم النصر ثالثاً بنقطتين، والعين رابعاً بنقطة واحدة.

وتقام غداً الجولة الختامية لحسم اللقب، حيث يلتقي بني ياس مع العين، والنصر مع الجزيرة، على أن يتوج بالبطولة الفريق الأكثر حصداً للنقاط في ختام المنافسات.

من جانبه أكد أسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة أن الاتحاد يسير وفق برنامج عمل واضح بالتعاون مع الأندية، ما أسهم في إنجاح مسابقات الموسم والوصول إلى المراحل الحاسمة في مختلف البطولات.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى المنافسة يعد مؤشراً إيجابياً على تطور الكرة الطائرة، خاصة مع حرص الاتحاد على تنوع الأبطال، لما لذلك من دور مهم في تعزيز قوة المسابقات وتطوير اللعبة، لافتاً إلى أن الفرق التي بلغت الأدوار النهائية حافظت على استقرار فني طوال الموسم.

وأوضح أن بعض الأندية لم يحالفها التوفيق هذا الموسم رغم التوقعات بمنافستها، إلا أن الفرق التي وصلت إلى المراحل المتقدمة كانت الأكثر ثباتاً، مؤكداً أن الدعم الإداري لعب دوراً مهماً في تحقيق هذا التميز.

من جانبه، شدد التونسي رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، على أن الفوز على النصر جاء بفضل الروح القتالية والتركيز العالي، مؤكداً أن مواجهات فرق النخبة تحسمها تفاصيل دقيقة وأشاد بدور دكة البدلاء في ترجيح كفة فريقه وشدد على طموح بني ياس في المنافسة على اللقب.

بدوره، أوضح عبدالله علي، لاعب بني ياس، أن العمل الجماعي والانضباط التكتيكي كانا مفتاح الفوز، مشيراً إلى أن جميع الفرق المشاركة تتمتع بجاهزية عالية، ما يفرض تركيزاً كبيراً في ظل ضغط المباريات.

من جهته، أعرب الأرجنتيني توماس، مدرب الجزيرة، عن سعادته بالفوز على العين، مؤكداً أن قوة المنافسة بين الفرق وتأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة يعكسان المستوى المتقارب بين الفرق المشاركة.