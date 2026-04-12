المجريون يصوتون اليوم لاختيار برلمان جديد

بودابست في 12 أبريل /وام/ بدأ الناخبون المجريون التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد؛ لاختيار برلمان جديد في انتخابات تعتبر الأهم منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 1989.

ويسعى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للحصول على ولاية أخرى في منصبه بعد 16 عاما في الحكومة.

ويواجه أوربان تحديا من حليفه السابق بيتر ماجيار، الذي أسس قوة معارضة حول حزب "تيسا" المنتمي ليمين الوسط، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية للفوز في التصويت.

وبعد انشقاقه عن أوربان في أوائل عام 2024، أسس ماجيار حزب تيسا، وقام بحملات انتخابية مكثفة في جميع أنحاء البلاد، وصولا إلى ما وراء المدن الكبرى إلى البلدات والقرى الصغيرة، وسعى لتقديم نفسه كشخص يسهل الوصول إليه وعلى تواصل مع الناخبين العاديين، معالجا المخاوف في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.

واستقطب ماجيار، مع وعده بالتغيير، دعما قويا من شرائح واسعة من السكان، وأعرب عن ثقته في قدرته على إزاحة أوربان.

ويحق لنحو 8 ملايين مواطن مجري الإدلاء بأصواتهم، وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وستغلق في الساعة 7 مساء.

ولن تكون هناك استطلاعات لآراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أو توقعات في يوم الانتخابات، ولكن من المتوقع ظهور نتائج جزئية ذات دلالة في وقت متأخر من مساء اليوم.

